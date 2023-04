Ja, Barca betaalde scheidsrechtersbaas – nee, niet voor manipulatie wedstrijden

Het kan nog jaren duren voor de strafrechtelijke vervolging tegen Barcelona afgerond wordt. Bij de UEFA werken procedures sneller. De Europese voetbalbond kan al voor de zomer maatregelen nemen.

'Lastercampagne'

Als die er komen, dan is dat volgens Laporta allemaal een van tevoren bedacht plan om zijn goed draaiende club de voet dwars te zetten. "Niets is toevallig. Deze lastercampagne komt precies nu we Barça financieel hebben gered. We staan eerste in de competitie. Ik zie een duidelijke reden waarom men ons wil destabiliseren."

Overmorgen bespreken alle voetbalclubs die in La Liga spelen de affaire rond FC Barcelona in een extra bijeenkomst in Madrid. Of Laporta bij die bijeenkomst aanwezig zal zijn is niet bekend.