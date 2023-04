25 jaar cel voor Kremlincriticus Kara-Moerza: 'Oppositie monddood gemaakt'

De straf voor één van de felste critici van de Russische machthebbers is conform de eis van de aanklagers. Kara-Moerza werd in een proces achter gesloten deuren vervolgd voor verraad en het verspreiden van valse informatie over het Russische leger. Hij uitte kritiek op de oorlog in Oekraïne.

"25 jaar is de langste gevangenisstraf die een oppositiepoliticus ooit ontving in het hedendaagse Rusland. Zulke lange straffen hebben we sinds de dagen van de Sovjet-Unie niet meer gezien", zegt Ruslandkenner Colijn.

Onderdrukking Kremlin-tegenstanders

Zijn spraakmakende proces is het jongste in een reeks zaken tegen de oppositie in Rusland. De onderdrukking van Kremlintegenstanders nam nog eens toe sinds de Russische invasie in Oekraïne, die in Rusland niet mag worden bekritiseerd.