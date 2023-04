Vader van snelwegbaby Bente: 'Navelstreng langs de A13 doorgeknipt'

Een dag na de bijzondere bevalling moet vader Luca nog een beetje bijkomen van de gebeurtenis en nasleep van gisteren.

Terwijl hij ons telefonisch te woord staat, heeft hij zijn dochtertje Bente vast. Het is bijna niet te bevatten voor hem. "Mijn partner wilde eigenlijk niet met de auto, omdat ze niet kon zitten. Dat was te pijnlijk. Maar uiteindelijk hadden we geen keuze en moesten we er snel vandoor, gelukkig met de verloskundige in een auto voor ons.

Bekijk hier beelden van vlak na de bevalling: