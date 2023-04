'Russische beesten' beschuldigd van onthoofden Oekraïense soldaten

De Wagnergroep zorgt dus ook voor een conflict tussen de Amerikaanse regering en het Congres, aldus The Hill. Dat politieke gevecht begint binnenkort, want de opstellers van de wet denken dat er in de Senaat al over twee weken gestemd kan worden. Of het ook lukt de wet er snel door te krijgen, valt nog te bezien. In Moskou en in Sint-Petersburg, waar het hoofdkwartier van Wagner is gevestigd, zullen ze niet onder de indruk zijn.

Een woordvoerder van het Kremlin zegt dat eerst gekeken moet worden of de beelden authentiek zijn en wat er precies is gebeurd. We leven in een tijd van vervalsingen en nepnieuws, aldus de woordvoerder.