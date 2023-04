Turnsters beginnen EK en strijden voor finaleplaatsen en WK-tickets

Naast het teamresultaat wordt er woensdag door de vijf Nederlandse turnsters ook gestreden om individuele finaleplaatsen. Zo zal Wevers, de olympisch balkkampioene van 2016, een gooi doen naar een plek in de balkfinale. Visser, die bij de WK van vorig jaar drie finaleplaatsen behaalde, is opnieuw kansrijk voor meerdere finaleplaatsen.

Uitreiking EK-medailles

In Antalya gelden de kwalificaties ook direct als teamfinale, wat betekent dat vandaag al de eerste EK-medailles worden uitgereikt. Italië is de regerend Europees teamkampioen.

De beste 24 turnsters in de meerkamp stromen door naar de meerkampfinale. Voor de toestelfinales komen de beste acht in aanmerking. Voor alle finales geldt dat maximaal twee turnsters per land in actie mogen komen.