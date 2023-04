Opgepakte jongen niet meer verdacht van bedreiging Zaanse school

De minderjarige jongen die vorige week dinsdag was aangehouden omdat hij een dreigmail naar een middelbare school in Zaandam zou hebben verstuurd, is vrijgelaten. Hij zou niet betrokken zijn bij de zaak en is daarom geen verdachte meer, meldt de politie.

De jongen is een dag na zijn aanhouding alweer vrijgelaten. Twee andere minderjarige verdachten die afgelopen zaterdag zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de bedreiging zitten nog wel vast. Zij worden verdacht van het versturen van een dreigmail naar de school. Volgens de politie worden zij dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die beslist dan of de twee langer in de cel moeten blijven. Lees ook: Politie arresteert minderjarige om dreigmail naar school Zaandam Door de dreigmail, met onder meer foto's van vuurwapens, sloot het vmbo Pascal Zuid de deuren. Ook zou in de mail hebben gestaan dat de afzender de leerlingen en de docenten iets wilde aandoen. Ook de aangebouwde middelbare school De Faam en naastgelegen basisschool Paus Johannes gingen dicht vanwege de dreigmail. Gebruik jij de RTL Nieuws-app al? Ja? Daar zijn we blij mee!

