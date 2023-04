Dood van Bokito heeft enorme invloed op groep apen bij Blijdorp

3. Wie wordt de nieuwe leider van de groep?

"Dat weten we nog niet, want de nieuwe leider komt van buiten de groep. Het is bij gorilla's niet zo dat het sterkste mannetje van de groep de leiding overneemt. In de natuur zie je dat de groep op zoek gaat naar een rondzwervend, vrijgezel mannetje. Of de vrouwtjes sluiten zich bij een andere harem aan. Soms doen ze dat al vlak voor de leider daadwerkelijk overlijdt. Wij gaan nu met de coördinator van het Europese populatiemanagement programma op zoek naar een nieuwe zilverrug. Hij weet welke er beschikbaar zijn en wie genetisch een goede match is."

4. Wat gebeurt er nu met Bokito's lichaam?

"We weten inmiddels dat Bokito is overleden aan hartfalen, maar zijn hart wordt nog verder onderzocht in Engeland. Ook de rest van zijn lichaam wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, want we willen zoveel mogelijk kennis over de gorilla's vergaren."