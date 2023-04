KNVB: wedstrijd meteen gestaakt als voetballer wordt geraakt met voorwerp

Als voorwerpen op het veld worden gegooid, dan besluit de scheidsrechter het spel stil te leggen en gaan de teams en scheidsrechters naar de kleedkamers. Als de wedstrijd hervat wordt en er worden opnieuw voorwerpen op het veld gegooid, dan wordt de wedstrijd definitief gestaakt.

De wedstrijd wordt ook definitief gestaakt wanneer een speler of scheidsrechter geraakt wordt met een voorwerp vanuit het publiek. Dat geldt ook voor wanneer een supporter het veld opkomt en een speler of scheidsrechter aanvalt.

Veiligheid voorop

"Door deze stappen halen potentiële daders het hopelijk niet langer in hun hoofd om de hoofdrolspelers op het veld te belagen. Daar zijn we helemaal klaar mee", laat directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen weten.

"Uiteraard hebben we het veroordeeld, want dit en ander wangedrag in de stadions mogen nooit normaal worden gevonden. Daarmee is het voor de KNVB niet klaar. Het veld is heilig. De spelers en alle anderen op het veld moeten te allen tijde veilig hun werk kunnen doen."