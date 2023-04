Bijna helft van Japanners heeft hooikoorts: overheid neemt maatregelen

Hooikoortsvergoeding

40 procent van de Japanners heeft in het huidige pollenseizoen last van jeukende, tranende ogen en niezen. Dat is ook te merken in de winkels, meldt de Japan Times. Het aantal verkochte neussprays verdubbelde en de verkoop van anti-allergie oogdruppels steeg met 233 procent.

Bedrijven spelen in op het hooikoortsprobleem. Toen het ministerie van Milieu waarschuwde voor het hoogste aantal cederpollen in tien jaar tijd, besloten sommige bedrijven hun werknemers een 'hooikoortsvergoeding' aan te bieden. Hiermee kunnen ze een behandeling of bezoek aan een kliniek bekostigen.