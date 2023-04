Asorijders aangepakt: meerderheid Tweede Kamer wil monitoringskastje in auto

Als zo'n verkeershufter opnieuw de fout in gaat en bijvoorbeeld veel te hard rijdt kan direct zijn rijbewijs worden afgepakt. Het plan voor zo'n monitoringskastje is afkomstig van het Fonds Slachtofferhulp, met steun van het Centraal Bureau Rijexamens (CBR). "Het is belangrijk om verkeersdeelnemers te beschermen tegen dit soort chauffeurs", zegt directeur Fonds Slachtofferhulp Ineke Sybesma.

Doel is om het aantal dodelijke verkeersslachtoffers te verlagen. "Het gaat om een kleine groep daders die vaak opnieuw de fout ingaat", aldus Sybesma. Het Fonds hoopt dat deze maatregel helpt om het aantal verkeersdoden met een kwart, zo'n 150 doden per jaar, terug te dringen. Dat is hard nodig want het aantal dodelijke verkeerslachtoffers blijft de laatste jaren stijgen.

Toezicht

Nu is het nog zo dat notoire verkeersovertreders die een tijdelijk rijverbod hebben gekregen hun rijbewijs terugkrijgen als de rijontzegging erop zit. Sybesma: "Daarna kunnen ze zonder toezicht gewoon weer de weg op. Ze worden door niemand in de gaten gehouden. Wij willen dat met deze maatregel veranderen."

"Verkeershufters nemen bewust het risico zware verkeersongevallen te veroorzaken waarbij zelfs doden vallen. Met dit systeem maken we het verkeer in Nederland veiliger", zegt het VVD-Kamerlid Koerhuis. "Daarom vraag ik het kabinet om de wegenverkeerswet te veranderen zodat dit systeem kan worden ingevoerd."