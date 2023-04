Woede in Marokko om straf voor mannen die meisje (11) verkrachtten

Dochter van schaapsherder

Het 11-jarige meisje S. woont in het dorp Tiflet in het noordwesten van Marokko en is de dochter van een schaapsherder. In het voorjaar van 2021 werd ze in haar huis verkracht door een nu 22-jarige man. Het seksuele geweld herhaalde zich in de dagen erna en werd nu ook gepleegd door een 37-jarig familielid van de eerste man en de 32-jarige buurman van het meisje.

De mannen dreigden S. te vermoorden als ze over de verkrachting sprak, dus ze hield maandenlang haar mond. Toen haar vader ontdekte dat ze zwanger was, vertelde ze wat er was gebeurd en werden de mannen aangehouden. Op 15 maart 2022 beviel S. van een zoon. Uit DNA-onderzoek blijkt dat een van de verkrachters de vader van het kind is.