Petra's dochter (15) zit al 6 jaar thuis: 'Ze kan wel leren, maar niet op school'

Toen de samenstelling van de klas in het nieuwe schooljaar veranderde, raakte het meisje zo overbelast dat ze in een psychose belandde. "Dat je ziet hoe je kind van wereld raakt en niet meer kan lopen en eten, wens je echt niemand toe." Aan de diagnose PDD-NOS werd de ontwikkelingsstoornis McDD toegevoegd, wat betekent dat Petra's dochter moeite heeft om met haar eigen gedachtes en emoties om te gaan. "In haar geval spelen angsten en fantasieën een enorme rol in haar leven. Daardoor is het voor haar moeilijk een vraag op een logische manier te beantwoorden."

Persoonlijke begeleider

Volgens Petra had het geholpen als in de klas een begeleider naast haar dochter had gezeten die kon uitleggen dat de som op het bord dezelfde is als die in haar boek, maar dan met andere getallen. "Nu begreep ze vaak niet wat de leraar van haar wilde en raakte ze zo gestrest dat het niet meer lukte." Ze viel definitief uit toen de Cito-toets eraan kwam en alle veranderingen haar te veel werden.

Pedagoog Bardoel ziet dat het schoolsysteem prestatiegerichter is geworden en minder ruimte biedt voor maatwerk. "Er zijn meer toetsen, deadlines en spreekbeurten die gegeven moeten worden en daar krijgen deze kinderen veel stressklachten van. Hoe ouder kinderen worden, hoe minder daar op geanticipeerd wordt." Ook het personeelstekort in het onderwijs zou volgens Bardoel een reden kunnen zijn voor de grote schooluitval van leerlingen. "Een kind met autisme kan niet goed tegen veranderingen. Als door personeelstekort iedere keer een andere juf of meester voor de klas staat, kan dat funest zijn."