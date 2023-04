Nintendo richt zich niet meer op mobiele Mario-games

"Mobiele apps worden niet het primaire pad voor toekomstige Mario-games", vertelt Mario-ontwerper Shigeru Miyamoto in een interview met Variety. Het blad sprak hem over de pas verschenen Super Mario-speelfilm.

Mario-games waren decennialang exclusief voor Nintendo-spelcomputers verkrijgbaar, totdat in 2016 het smartphonespel Super Mario Run verscheen. Investeerders wilden dat het bedrijf spellen voor telefoons ging maken, omdat andere ontwikkelaars daar veel succes mee hadden.

"Toen we de mogelijkheden voor Mario op smartphones onderzochten - wat algemenere apparaten zijn - was het een uitdaging om te bepalen wat zo'n game moet worden", vertelt Miyamoto nu. "Ik was daarom regisseur voor Super Mario Run, om de ervaring van Nintendo-hardware te helpen vertalen naar smart-devices."

"Mobiele Mario-games en apps zorgen ervoor dat een veel breder publiek onze spellen kan ervaren. Daarnaast was het een nieuwe ervaring waarbij je met één duim het spel kon spelen."