Hoe de stikstofbrief uit Brussel leidde tot paniek en onrust in Den Haag

De inmiddels vertaalde brief van Sinkevičius wordt 28 maart officieel verzonden aan de Nederlandse permanente vertegenwoordiging in Brussel. 's Avonds laat wordt de brief van Brussel naar Den Haag doorgestuurd. Van der Wal ontvangt de brief van Sinkevičius op 29 maart om 11.30 uur in haar mailbox. Ze ziet hem pas ’s avonds, want ze is de hele dag op werkbezoek.

Stevige waarschuwing

Deze brief leest als een stevige waarschuwing van Brussel aan Den Haag. De Europese Commissie hamert op waakzaamheid: stikstofreductie is van essentieel belang, natuur mag niet verslechteren en aangetaste natuur moet volledig herstellen. De toon van de brief is formeel, maar er kan geen onduidelijkheid bestaan over de boodschap: Nederland moet tempo maken met de uitvoering van de stikstofafspraken, en niet vertragen.

De Eurocommissaris noemt het essentieel dat de stikstofuitstoot in Nederland volgens plan verminderd wordt, en zegt dat de commissie erop zal blijven toezien dat Nederland maatregelen neemt.

Legalisering PAS-melders

Sinkevičius wijst er in de brief bovendien op dat het gebruik van staatssteun om de uitstoot te verminderen er niet toe mag leiden dat op een andere plek juist meer uitstoot legaal wordt. Dat lijkt te gaan over de voorgenomen legalisering van de PAS-melders. Het is nog niet zeker of Brussel instemt met de regeling vanuit Den Haag.