Drie scholen Zaandam dicht na dreigmail met foto van vuurwapens

Dat bevestigt de politie na berichtgeving van Hart van Nederland.

Een woordvoerder van vmbo-school Pascal-Zuid vertelt aan RTL Nieuws dat de medewerkers en ouders vanmorgen geïnformeerd zijn. Er ontstond redelijk wat onrust en daarop is besloten om geen fysiek onderwijs te geven. Over de inhoud kon de woordvoerder zelf weinig kwijt, wel is bekend dat er foto's waren gestuurd van vuurwapens.