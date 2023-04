Treinongeluk Voorschoten: dit is wat we tot nu toe weten

De eerste melding van het treinongeluk bij Voorschoten kwam vannacht om 3.28 uur binnen. Een goederentrein en een passagierstrein kwamen beide in botsing met een bouwkraan. Die werd gebruikt voor werkzaamheden aan het spoor bij Voorschoten.

Op twee van de vier sporen daar vonden vannacht onderhoudswerkzaamheden plaats. Op de twee sporen waaraan niet werd gewerkt, reden treinen. Hoe de bouwkraan dan toch geraakt kon worden, is onduidelijk.

Eén dode

Bij het ongeluk is één dode gevallen. Het gaat om de machinist van de bouwkraan, zo bevestigt ProRail aan RTL Nieuws. Eerder was al duidelijk dat het slachtoffer bezig was met werkzaamheden aan het spoor.

Negentien mensen zijn gewond naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Enkele slachtoffers zouden zwaargewond zijn. Onduidelijk is of ze in levensgevaar verkeren.