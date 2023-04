Call of Duty-maker schikt in zaak over oneerlijk betaalde esporters

Activision Blizzard en het Amerikaanse ministerie van Justitie hebben een schikking getroffen in een zaak over potentieel machtsmisbruik in de esportwereld. De spellenmaker had esportteams een 'belasting' opgelegd die beperkte hoeveel esporters mochten verdienen.

De belastingregel was onderdeel van de Overwatch League en Call of Duty League, waarbinnen teams het competitief opnemen met beide games. Als een speler meer dan het afgesproken salaris verdiende, werd het overtallige bedrag als boete geïnd en verdeeld over alle deelnemers. Volgens Activision-Blizzard was de regel bedoeld om een eerlijk speelveld te creëren, maar het ministerie van Justitie stapte naar de rechter. Zij vonden dat concurrentie werd bemoeilijkt. De regel maakte het namelijk onmogelijk om een significant hoger salaris te bieden om bijvoorbeeld een sterspeler te ronselen. Lees ook: Personage in game Overwatch krijgt andere naam om seksisme-zaak "Videogames en esports zijn een paar van de populairste en snelst groeiende vormen van entertainment ter wereld", schrijft assistent-advocaat-generaal Jonathan Kanter in een persbericht. "Professionele esporters verdienen – net als iedere werknemer – de voordelen van een competitieve markt. Activisions beleid voorkwam dat." Verbod op vergelijkbare regels De uitgever stelt tegen Gizmodo dat de belasting sinds de introductie nooit was geïnd en in 2021 ook uit de regels is gehaald. De schikking moet ervoor zorgen dat Activision nooit meer een vergelijkbare regel mag introduceren die het inkomen van esporters inperkt. De Amerikaanse rechter moet het schikkingsvoorstel nog formeel accepteren. Activision Blizzard moest de afgelopen tijd vaak bij toezichthouders verschijnen, onder andere wegens slechte werkonmstandigheden bij het bedrijf. Microsoft probeert de Call of Duty-maker te kopen, maar de bedrijven stuiten op veel weerstand van marktwaakhonden die onderzoeken of daarmee een te groot gamebedrijf ontstaat. Concurrent Sony probeert de overname te blokkeren. Meer tech bij Bright: Luister onze podcast Kijk onze video's Volg ons op Facebook, En op Twitter of Instagram.