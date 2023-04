Nintendo repareert nu ook gratis 'driftende' controllers in Nederland

Nederlandstalige pagina

Op de pagina legt Nintendo uit wat klanten kunnen doen om hun defecte controllers zelf weer goed te kalibreren. Als dat niet lukt en er sprake is van een hardwareprobleem, kunnen klanten de gamepad verzenden om te laten repareren.

Nintendo benadrukt dat het de gratis reparatie van een controller kan weigeren als blijkt dat een accessoire van een andere fabrikant de problemen heeft veroorzaakt, als de spelcomputer is verhuurd aan andere mensen of als het apparaat bijvoorbeeld is gevallen.