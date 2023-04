Veel kritiek op Playboycover Franse staatssecretaris: 'Mensen zijn in shock'

Er heerst momenteel veel spanning in Frankrijk door de omstreden pensioenhervormingen van president Emmanuel Macron. De Playboycover van Schiappa komt voor de Franse president dan ook op een heel slecht moment. Hij heeft nog maar net een motie van wantrouwen overleefd en komende donderdag staan ook weer nieuwe demonstraties op de agenda.

'Storm in glas water'

Maar of de actie van Schiappa nog gevolgen gaat hebben voor haar positie? Correspondent Bijlsma betwijfelt dat. "Het lijkt een beetje op een storm in een glas water. Ze staat niet naakt op de foto. Macron is normaal gesproken ook niet gevoelig voor dit soort kwesties en het lijkt er dan ook niet op dat ze weggestuurd zal worden."

Schiappa laat zich vaak uit over vrouwenrechten en volgens Bijlsma komt deze actie ook niet geheel als verrassing. "Ze is heel extravert en heeft ook eerder een blog bijgehouden over haar leven als werkende moeder."

Schiappa reageerde zelf afgelopen zaterdag op de kritiek. In een tweet zegt ze: "Het recht om als vrouw over je eigen lichaam te beschikken, moet altijd en overal verdedigd worden. Vrouwen in Frankrijk zijn vrij, tot ongenoegen van achterlijken en hypocrieten."