'Apple Watch-software krijgt dit jaar grote make-over'

Dat melden ingewijden tegenover Bloomberg-journalist Mark Gurman. De techreus heeft de plannen nog niet bevestigd, maar Gurman staat bekend om zijn goede contacten bij het bedrijf. Hij lekte al meermaals plannen voor nieuwe iPhones, iPads en andere producten die achteraf bleken te kloppen.

De Apple Watch-software krijgt jaarlijks updates, maar meestal zitten hier kleine wijzigingen in of worden extra functies toegevoegd. Van een groot redesign van de interface is al lange tijd geen sprake geweest.

Een interface-update kan ervoor zorgen dat het horloge ineens nieuwer en moderner aanvoelt. Dat is wellicht ook een must voor Apple, want volgens Gurman zullen de nieuwe Apple Watches dit jaar op hardwaregebied nauwelijks verschillen van de voorgangers.