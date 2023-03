Ilja werd zwanger met een niche: 'Er bleef een deeltje achter in mijn buik'

Uit nieuw onderzoek van het Amsterdam UMC blijkt dat een aanzienlijk deel van de vrouwen die via een keizersnede bevallen, daar op de langere termijn problemen aan overhoudt. De onderzoekers beschrijven deze klachten in een wetenschappelijke publicatie voor het eerst samenhangend als een ziektebeeld. "Dankzij dit onderzoek kunnen vrouwen nu een duidelijke diagnose krijgen", stelt het Amsterdam UMC. "Ook kan er nu beter gezocht worden naar een goede behandeling."

Ilja had daar baat bij gehad. Zij beviel in 2016 met een spoedkeizersnede van haar eerste kind. Ze knapte op en had geen vreemde klachten, tot ze een jaar later opnieuw in verwachting raakte. "Na een week of zes kreeg ik bloedingen en zijn we naar het ziekenhuis gegaan om een echo te laten maken. De artsen dachten dat het een natuurlijke miskraam zou worden. Het hartje stopte inderdaad met kloppen, maar verder gebeurde er niets."

Stukje achtergebleven

Ze kreeg medicatie om de miskraam op te wekken, maar toen bleek dat er een deeltje van de foetus in haar buik was achtergebleven. Door de keizersnede bij haar eerste bevalling was er een niche ontstaan, een holtevormig litteken in de baarmoeder. En daarin zat dat stukje dus vast. "Ik had geen idee wat een niche was en vond het heel beangstigend."