Gratis maaltijden voor scholieren: waarom goed ontbijten zo belangrijk is

Niet alleen kinderen halen voordeel uit een goed ontbijt, ook volwassenen hebben er meer energie door. En voor de mensen die moeite hebben om vroeg op de dag iets te eten: "Over het tijdstip kun je nog discussiëren. Krijg je 's ochtends echt geen hap door je keel, eet dan een uurtje later, als je wat meer wakker bent."

Boodschappenkaart

Het kabinet stelt 100 miljoen euro beschikbaar voor gratis schoolmaaltijden op scholen waarop relatief veel kinderen zitten van wie de ouders een laag inkomen hebben. Ouders krijgen een boodschappenkaart die in te wisselen is in vrijwel alle supermarkten. Op die kaart komt per week 11 euro per kind te staan.

"Ouders kunnen zich niet zelf aanmelden. Dat gaat via de school. Die bepaalt ook welke ouders daarvoor in aanmerking komen", zegt minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma. Het kabinet heeft nog niet besloten of er ook volgend jaar gratis schoolmaaltijden zullen zijn.

Op deze basisschool in Landgraaf bieden ze al een gezonde lunch aan: