Uitvaart na echtscheiding: 'Ik mocht mijn overleden vader niet zien'

Annet is niet de enige met familieproblemen rondom het afscheid van een dierbare, want door het hoge aantal scheidingen worden relaties steeds ingewikkelder. "Er is tegenwoordig bijna geen familie meer waar niets speelt", vertelt verlies- en rouwdeskundige Josephine Aerts. "Dat begint vaak al met de rouwkaart. Wie komt erop en in welke volgorde? Als je de standaard vorm aanhoudt, kan het bijvoorbeeld lijken dat de nieuwe vriendin van vader de moeder van de kinderen is. Je kunt er dan voor kiezen om de namen op de kaart op te delen in kinderen, kleinkinderen en aanhang."

Ex niet welkom

Aerts is gespecialiseerd in rouwbegeleiding van kinderen en maakt regelmatig mee dat de ex-partner niet wordt uitgenodigd voor de uitvaart. "Daar heb ik moeite mee, want die kinderen hebben op zo'n moment hun vader of moeder nodig. Eigenlijk zou dit standaard in het ouderschapsplan opgenomen moeten worden", vertelt ze. "Ik ga in zo'n geval altijd in gesprek met de familie, want er zijn meer opties dan wel of niet komen. Je kunt de kinderen bijvoorbeeld op de eerste bank laten zitten en de vader of moeder op de tweede bank. Of, als de kinderen ouder zijn, achter in de zaal."