Minister Helder: melden misstanden in sport moet makkelijker worden

Volgens haar bedreigen discriminatie en grensoverschrijdend gedrag het plezier in sport. Daarom wil ze het moeilijker maken voor mensen om trainer of bestuurder in de sport te worden.

Zo moeten kandidaten voor deze functies verplicht een verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen. Elke club moet een vertrouwenspersoon hebben en alle trainers en coaches moeten een e-learning doorlopen over het herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

Traumatisch

Ook wil Helder het sporttuchtrecht aanpakken. Ze heeft met oud-turnsters gesproken over hun heftige ervaringen met het tuchtrecht. Dat voldoet volgens haar niet meer. "Het is niet toegerust om stelselmatig grensoverschrijdend gedrag aan te pakken."

Helder doelt op emotioneel en mentaal grensoverschrijdend gedrag zoals langdurig kleineren, intimideren en pesten. "Gedrag met traumatische gevolgen voor betrokken sporters is vaak achteraf lastig te bewijzen. Een meer menselijke maat is nodig in het sporttuchtrecht."