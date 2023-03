Waarom Israël massaal demonstreert, en nog 3 andere vragen: 'Dit is groter dan ooit'

"De geest is nog niet in de fles, integendeel", zegt Koens. "Vandaag zie je dat het protest groter is dan ooit tevoren. Je ziet dat de hele Israëlische maatschappij zich roert. De protesten tegen Netanyahu stammen nog uit zijn eerdere regeerperiodes, maar waren toen relatief klein. Nu begint het steeds meer op een breed gedragen volksprotest te lijken."

"Je zou misschien geneigd zijn te denken dat dit ook over de Israëlische behandeling van de Palestijnen gaat. Dit kabinet treedt harder op dan ooit tevoren en belooft de toch al zeer beperkte bewegingsvrijheid op de Westelijke Jordaanoever nog verder aan banden te leggen. Toch gaat het daar niet over. Voor de meeste Israëli's staan dat los van elkaar, hoewel dat natuurlijk niet zo is."

4. Wat betekent dit voor Netanyahu?

"Eén ding is duidelijk: Benjamin Netanyahu is een politiek dier met ten minste negen levens. Ook de afgelopen jaren toen het leek dat zijn politieke carrière definitief voorbij was, keerde hij steeds terug", zegt Koens. Toch groeit ook binnen de eigen gelederen de onrust.