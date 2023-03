Prins Harry beschuldigt in rechtbank Britse uitgever van afluisterpraktijken

Daarnaast zijn volgens de aanklagers agenten omgekocht, zodat zij gevoelige informatie naar de kranten zouden doorspelen. En zou zijn geprobeerd om medische gegevens te verkrijgen, doordat mensen zich voordeden als iemand anders.

Meerdere rechtszaken

De uitgever ontkent ten stelligste alle beschuldigingen. Een Londense rechtbank buigt zich vandaag voor het eerst over de zaak om te kijken of er voldoende aanleiding is voor een rechtszaak. Dat zal naar verwachting vier dagen gaan duren. Door speciaal vanuit de Verenigde Staten over te vliegen lijkt Harry het belang van de zaak te willen vergroten.

De prins heeft intussen nog drie andere rechtszaken lopen tegen Britse media. Een daarvan gaat over een artikel van de Mail on Sunday over Harry zijn veiligheidsmaatregelen. In mei start de zaak tegen de uitgever van de Daily Mirror, die hij ervan beschuldigt zijn telefoon te hebben afgetapt tussen 1996 en 2011. Hij heeft een vergelijkbare zaak gestart tegen de uitgever van The Sun en The Times.

Zijn haat tegen de Britse tabloids etaleert Harry ook buiten de rechtszaal. In zijn laatste biografie schrijft hij er uitgebreid over. Volgens Harry hebben de Britse paparazzi een grote rol gespeeld in de uiteindelijke dood van zijn moeder, prinses Diana.