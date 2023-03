Minister Van der Wal: gesprek in kabinet over stikstofafspraken

"Enerzijds is er een groot probleem als het gaat over stikstof en natuur in Nederland, tegelijkertijd heeft de kiezer gesproken, en dat gesprek zijn we nu aan het voeren in het kabinet", zegt Van der Wal. Op de uitkomsten wil ze niet vooruit lopen. "Alles wat ik er nu over zeg, helpt niet."

Van der Wal was op de verkiezingsavond nog zeer stellig. Volgens haar was er 'geen keuze' om af te wijken van het ingeslagen beleid. Maar inmiddels is Van der Wal in gesprek met collega-ministers over het stikstofbeleid.