Consumentenbureau start massaclaim tegen energieleveranciers

Aanleiding hiervoor is de rechtszaak die Vattenfall begin maart verloor van een klant die het niet eens was met de tussentijdse verhoging van het energietarief. Vandaag start GoBaxter de campagne om aanmeldingen te verzamelen voor de massaclaim.

Rechtszaak Vattenfall

In de rechtszaak van begin deze maand, oordeelde de kantonrechter in Amsterdam dat Vattenfall zich schuldig had gemaakt aan een 'oneerlijke handelspraktijk' door vorig jaar de energietarieven meerdere keren omhoog te gooien, terwijl op de website van de energieleverancier stond dat tarieven bij een variabel contract maar twee keer per jaar worden gewijzigd.

De rechter heeft Vattenfall verboden om de tariefsverhoging van 1 april 2022 voor de desbetreffende klant door te voeren.

Een uitspraak met grote gevolgen

Vattenfall benadrukte na de uitspraak dat het vonnis alleen geldt voor deze specifieke klant en in deze specifieke situatie.

Het zou volgens de energieleverancier dus niet zo zijn dat meteen alle klanten recht hebben op compensatie. De Consumentenbond zei echter na de uitspraak al dat deze grote gevolgen zou kunnen hebben.