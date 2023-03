Geen eten, geen seks én geen sociale media tijdens ramadan

Natuurlijk heeft Rida Deraoui (21) sociale media nodig voor zijn werk als presentator, maar hij durft ook best toe te geven dat hij verslaafd is aan TikTok en Instagram. "Ik zit gemiddeld negen uur per dag op mijn telefoon, dat is echt niet normaal", zegt hij. Deraoui heeft daarom besloten zijn schermtijd deze vastenmaand minstens te halveren. "De essentie van de ramadan is dat je bewuster bezig bent met je geloof, je familie en je vrienden. Dat lukt niet als je urenlang dom aan het scrollen bent op je telefoon."

Een goed moment

De presentator staat niet alleen, veel van zijn vrienden zijn net als hij van plan hun telefoons aan de kant te leggen. Ook imam Azzedine Karrat merkt dat het een onderwerp is dat leeft onder jonge moslims. "Veel jongeren vragen me wat er tijdens de ramadan wel en niet geoorloofd is qua het gebruikt van sociale media", vertelt hij. "Ik leg dan uit dat het natuurlijk niet verboden of slecht is, maar het is wel belangrijk hoe je ermee omgaat."