50.000 vrijwilligers ruimen zwerfafval op: iedereen een vuilniszak vol

Op het laatste moment meldden nog flink wat deelnemers zich aan. Ingrid Goethart, directeur van organisator Nederland Schoon, vermoedt dat dit met het zonnetje te maken heeft. "Het was fantastisch weer vandaag, dan is de drempel om mee te doen een stuk lager."

Bewustwording

Goethart is 'heel trots' dat er wordt opgeschoond, maar hoopt vooral dat de actiedag laat zien dat zwerfafval in Nederland nog altijd een groot probleem is. "Mensen moeten zich bewust worden van de rotzooi die wordt achtergelaten in de natuur."

De vrijwilligers vonden vooral blikjes en sigarettenpeuken. Ook werden veel poepzakjes voor honden aangetroffen. Dat de coronacrisis op zijn einde is, werd ook duidelijk tijdens de actie: er zijn beduidend minder rondslingerende mondkapjes gevonden dan in eerdere jaren.