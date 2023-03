Tientallen uitvaarten te zien op YouTube: 'Dit wisten wij echt niet'

Sinds de coronaperiode zijn livestreams in de kerk niet meer weg te denken. Kerken streamen de zondagsdienst via kerkomroep.nl en ook steeds meer nabestaanden kiezen voor een livestream bij een uitvaart. Normaal gesproken krijgen mensen die de dienst willen bekijken een inlogcode, maar nu blijkt dat niet alle kerken hier zorgvuldig mee omgaan en de video's openbaar op YouTube zetten.

De Twentse krant Tubantia sprak Twentenaren die erachter kwamen dat de uitvaart van hun dierbare openbaar op YouTube staat. Sommigen wisten überhaupt niet dat de dienst gefilmd was. "Ik ben flabbergasted. Dit wisten wij als familie echt niet", zegt een nabestaande tegen de krant. "Ik ben verbaasd dat hier opnames van zijn en dat iedereen ze kan bekijken."

Hoewel niet alle nabestaanden er problemen mee hebben dat de uitvaart van hun dierbare online staat, zijn ze wel verbaasd dat ze hierover niet op de hoogte zijn gebracht. De koster van de gereformeerde kerk in Wierden liet aan de Tubantia weten hier voortaan strenger op toe te zien en verwijderde de desbetreffende video's. "Dit kan natuurlijk niet, daar moeten we zo snel mogelijk wat mee."

Bekijk ook: Dit is de nieuwe grafkelder van de Oranjes 02:29 ✕

Al eeuwenlang zijn de grafkelders van de Koninklijke familie in Delft gesloten voor publiek. Maar nu is er een nieuw gedeelte bijgebouwd, waar we vorig jaar wel een kijkje mochten nemen.