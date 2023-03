Trump verwacht dinsdag arrestatie, roept aanhang op tot protest

Die betaling werd een paar weken voor de presidentsverkiezingen van 2016 gedaan, naar verluidt om te voorkomen dat Daniels - wier echte naam Stephanie Clifford is - uit de school zou klappen over een affaire die ze jaren eerder met Trump zou hebben gehad. Trump zelf ontkent dit.

De oud-president schrijft over de vermeende arrestatie op zijn eigen socialmediaplatform Truth Social en roept zijn aanhang op om in actie te komen. "Demonstreer, neem onze natie terug", schrijft hij.

Niet bevestigd

Zijn post is niet bevestigd door de openbaar aanklager, maar volgens Amerika-correspondent Erik Mouthaan is de voorbereiding van de rechtszaak in New York wel bijna afgerond. "De afgelopen week is Daniels zelf nog in New York geweest om te praten. Ook Trumps oud-advocaat Michael Cohen is langs geweest. Dat duidt erop dat de aanklager Trump in staat van beschuldiging wil stellen."

Een woordvoeder van Trump lijkt de woorden van de oud-president af te willen zwakken. Hij zegt tegen ABC News dat ze geen bericht hebben gehad dat de officier van justitie 'zijn heksenjacht naar een hoger niveau wil tillen'.