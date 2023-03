Miljoenen kiezers zweven nog: '10 tot 20 procent beslist op laatste moment'

Dat veel kiezers hun keuze nog in de laatste dagen moeten bepalen, ziet ook Jeroen van Lindert, projectmanager van Kieskompas. "Het Kieskompas is al ruim 2,1 miljoen keer ingevuld. Vooral sinds dit weekend is het enorm druk. Gisteren vulden meer dan 300.000 mensen de vragen in, en ook vandaag is het erg druk. Onder de invullers zijn opvallend veel jongeren."

Stemwijzer

Politicoloog Rekker zegt dat (online) stemwijzers een beter beeld kunnen geven van wat er speelt in de regio, maar relativeert tegelijk het belang van de uitkomst: "Hecht niet te veel waarde aan de uitkomst, want er zijn meer redenen om op een partij te stemmen. Levensbeschouwing bijvoorbeeld. Of omdat je een specifiek thema heel belangrijk vindt."

Wat het ook wordt, van een politieke aardverschuiving kijkt in Nederland niemand meer op. Tijdens de vorige Provinciale Statenverkiezingen kwam Forum voor Democratie als grote winnaar uit de bus, nu lijkt de BoerBurgerBeweging er met de zetels vandoor te gaan.

Rekker: "Er wordt in vergelijking met andere landen veel gewisseld, maar er is ook geen land in de wereld met zoveel politieke partijen als Nederland. In het buitenland hebben ze voor deze versplintering en kiezers die wisselen zelfs een term: Dutchification."

Vanavond kruisen de lijsttrekkers voor het laatste verbaal de degens in een tv-debat. Opiniepeiler Rademaker denkt niet dat zwevende kiezers dit doorslaggevend vinden. "Kiezers richten zich op allerlei factoren: deels op de lijsttrekkers, maar meer op de landelijke en regionale standpunten van partijen. Van de kiezers zelf zegt slechts 6 procent dat tv-debatten invloed hebben op hun keuze."

In 2019 was de opkomst 56,2 procent van de kiesgerechtigden.