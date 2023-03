Mediterraan dieet kan kans op dementie fors verkleinen

Vasculaire dementie

Voor Jaap Seidell, hoogleraar Voeding aan de Vrije Universiteit Amsterdam, zijn de uitkomsten van het Britse onderzoek geen verrassing. "Het is zeker niet de eerste studie die hiernaar gedaan is, hier wordt al decennialang onderzoek naar gedaan", vertelt hij. "In een groot Spaans onderzoek werd bijvoorbeeld de helft van de deelnemers op een mediterraan dieet gezet en de andere helft niet. De groep die het dieet volgde, leefde langer, had minder last van overgewicht, hart- en vaatziektes en dementie."

Dat mensen die mediterraans eten minder vaak last hebben van dementie, is volgens de hoogleraar logisch. "We denken bij dementie vaak aan de ziekte van Alzheimer, maar een groot deel van de mensen heeft vasculaire dementie en dat is te linken aan vaatziekten. Niet alleen de doorbloeding in het lichaam verslechtert daardoor, dit gebeurt ook in de hersenen."