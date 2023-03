Vandaag voor het eerst uitspraak over stiekem afdoen condoom

De zaken gaan over het zogeheten stealthing, waarbij mannen een condoom afdoen zonder toestemming en medeweten van hun bedpartners. De officier van justitie oordeelde tijdens de inhoudelijke behandeling van beide strafzaken dat dit gaat om een vorm van gedwongen, onveilige seks.

Vandaag wordt duidelijk of de rechtbank ook oordeelt of hier sprake is van verkrachting. Eerder eiste het OM celstraffen en vandaag volgt hierover uitspraak.

Verkrachting of dwang

Stealthing is geen apart delict in het wetboek van strafrecht, wat betekent dat hier geen duidelijke straf aan verbonden zit. Mocht in de zaken niet bewezen worden dat er sprake was van verkrachting, dan vraagt het OM de verdachten te veroordelen voor dwang, omdat ze het slachtoffer zouden hebben gedwongen 'te dulden onbeschermde seks met hem te hebben'.

De officier: "Het is aan de rechtbank of hier sprake is van verkrachting of dwang of geen van beide."