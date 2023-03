'Ov-stakingen streekvervoer hebben negatieve impact op studenten'

Dit schrijft NRC. De praktisch ingerichte lessen van het beroepsonderwijs kunnen immers lang niet altijd online worden gegeven, zoals dat wel kan bij de lessen op de universiteit.

Zowel woordvoerders en directeuren van onderwijsinstellingen als reizigersorganisatie Rover geven aan dat de absentiecijfers van studenten blijven groeien als gevolg van de aanhoudende stakingen.

Gevolgen grootst in noorden en oosten

Veel studenten zouden aangeven liever op school te zijn dan thuis, zo schrijft de krant, maar door de stakingen kunnen de studenten simpelweg niet naar school komen. Daarnaast wonen studenten in landelijke provincies als Drenthe vaak ver van de opleidingslocatie af.

Op het Drenthe College is dan ook duidelijk te zien wat de impact is van de stakingen. In de groep van Tymen Kuperus (55) kunnen 20 van de 24 studenten niet naar hun opleiding komen, wanneer het streekvervoer staakt.

De MBO Raad en Vereniging Hogescholen laten via woordvoerders weten dat de impact van de stakingen op het beroepsonderwijs sterk verschilt per regio. De Vereniging Hogescholen voegt daaraan toe dat de gevolgen het grootst lijken voor scholen in het noorden en oosten van het land.