Vrouw Navalny neemt Oscar in ontvangst voor beste documentaire

Yulia Navalny, de vrouw van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny, heeft afgelopen nacht de Oscar voor beste documentaire in ontvangst genomen. In de film Navalny zoeken onderzoeksjournalist Christo Grozev van Bellingcat en Aleksej Navalny samen uit wie hem vergiftigde. De documentaire was de grote favoriet in deze categorie.

"Mijn man zit in de gevangenis voor het vertellen van de waarheid, voor het verdedigen van de democratie", zei Yulia Navalny bij het krijgen van het beeldje. "Aleksej, ik droom van de dag dat je vrij zal zijn, en dat ons land vrij zal zijn. Blijf sterk." Regisseur Daniel Roher benoemde dat Aleksej Navalny helaas ontbrak op de avond van de Oscars en zei dat de Russische oppositieleider 'alles geriskeerd' heeft. Opgesloten en veroordeeld Navalny, de felste criticus van de Russische president Vladimir Poetin, werd in 2020 aan boord van een vliegtuig doodziek. Hij werd naar Duitsland geëvacueerd, waar bleek dat hij met het zenuwgas Novitsjok was vergiftigd. Na zijn terugkeer naar Rusland werd hij veroordeeld en opgesloten. Lees ook: 'Crisisteam' moet incidenten tijdens Oscars voorkomen Inmiddels heeft Navalny twee van de 11,5 jaar gevangenisstraf in een strafkamp uitgezeten. Hij blijft zich via sociale media uitspreken tegen Poetin en het Kremlin, maar wordt ook regelmatig in isoleercellen geplaatst. Hij mag momenteel naar verluidt een aantal maanden geen bezoek ontvangen.