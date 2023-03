Veel verwijten in tv-debat, maar kiezer krijgt weinig nieuws te horen

Opvallend was het antwoord op de vraag of voor de VVD het jaartal 2030 voor de halvering van de stikstofuitstoot 'heilig is'. Schippers zei dat ze dit gezeur over een jaartal vindt. "Het is belangrijker is om met de boeren samen aan de slag te gaan."

'Linksom of rechtsom'

Maar de afspraken uit het coalitieakkoord staan nog steeds, erkende Schippers uiteindelijk. Wel benadrukte zij niet te geloven in dwang, wel in 'samenwerking' en 'innovaties' om het doel te halen.

Over het onderwerp klimaat bestonden ook flinke tegenstellingen, maar ook die waren bepaald niet verrassend. De linkse partijen willen vliegen duurder maken en treinkaartjes goedkoper. Volgens Rutte willen de linkse partijen autorijden ook duurder maken.

Rutte haalde het onderwerp kernenergie erbij. De VVD is daar voor en hij snapt niet waarom de linkse partijen daar tegen zijn.

Irritatie over het debat

'Linksom of rechtsom' was het overkoepelende thema van het debat. Zowel de VVD als de combinatie PvdA en GroenLinks hoopt later dit voorjaar de grootste fractie te gaan vormen in de Eerste Kamer. Woensdag wordt ook indirect voor de Eerste Kamer gekozen. De kans dat PvdA en GroenLinks samen de grootste worden, is reëel.

Het debat leidde tot geïrriteerde reacties van andere partijen zoals de PVV en SP. Politiek leider Lilian Marijnissen hield online een eigen debat. Fractieleider Wilders kondigde aan niet te gaan kijken naar het ‘toneelstukje’ met de linkse wolk. BBB-leider Caroline van der Plas twitterde er tijdens het debat lustig op los.