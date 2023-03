Voorarrest verdachte Zwijndrecht verlengd, beloning voor gouden tip uitgekeerd

Minh V. wordt ervan verdacht op 21 januari een 66-jarige vrouw te hebben doodgeschoten bij een winkelcentrum in Zwijndrecht. Ook haar dochter, de 38-jarige Anneke, werd neergeschoten.

Zij kwam in het ziekenhuis terecht. Na de schietpartij was V. onvindbaar, tot hij op 25 februari werd aangehouden in Schiedam.