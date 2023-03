Spaanse man moet ex 204.000 euro betalen voor huishoudelijk werk

Het stel was niet in gemeenschap van goederen getrouwd, waardoor de vrouw, Ivana Moral (48), niks overhield bij de scheiding. De man is eigenaar van verschillende sportscholen en heeft diverse dure auto’s en onroerend goed in bezit.

Erkenning voor huishoudelijk werk

Terwijl de man aan zijn carrière werkte, bleef zijn ex-vrouw thuis om voor hun twee dochters te zorgen en om het huishouden te doen. Ze spande na hun scheiding een rechtszaak aan om naar eigen zeggen erkenning te krijgen voor het huishoudelijk werk dat ze tijdens hun huwelijk had gedaan.

In het Spaanse wetboek is vastgesteld dat echtgenoten evenveel moeten bijdragen aan de lasten van een huwelijk. De werkzaamheden in een woning worden gezien als bijdrage aan de lasten en kunnen recht geven op het krijgen van een schadevergoeding tijdens een scheiding, oordeelde de rechter.