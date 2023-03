Ook België stikt in de stikstof: regeringscrisis dreigt in Vlaanderen

Als er in Vlaanderen geen stikstofakkoord komt, dreigt hetzelfde als in Nederland: een vergunningsstop voor onder meer het bouwen van nieuwe woningen. Ons land is voor de Vlamingen een afschrikwekkend voorbeeld. Maar door de politieke verdeeldheid wordt het mogelijk realiteit.

In België gaan de verschillende deelstaten over de stikstofcrisis. In Vlaanderen dus de Vlaamse regering. Die bestaat uit drie partijen: de N-VA (Vlaamse nationalisten), de Open VLD (Liberalen, vergelijkbaar met de VVD in Nederland) en CD&V (christendemocraten, vergelijkbaar met het Nederlandse CDA).

En net als in de Nederlandse regering hebben in de Vlaamse regering de christendemocraten veel moeite met harde maatregelen om stikstof terug te dringen. Zoals het verplicht sluiten van vee- en mestbedrijven, al in 2025.