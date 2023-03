Homostellen verdelen werk en zorg beter: 'Geen traditionele rolverdeling'

Bewust ouderschap

De taken eerlijker verdelen en daar over praten, al voordat er sprake is van een kind, onderscheidt homostellen van heterostellen, zegt Henny Bos. Zij is werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam en heeft onderzoek gedaan naar de taakverdeling zorg-werk bij stellen van hetzelfde geslacht.

Stellen van het zelfde geslacht, zo legt zij uit, hebben flink wat obstakels doorstaan voordat een kindje er is. Als het gaat om vrouwen: "Wie wordt er zwanger, waar halen we een donor vandaan, hoe verdelen we het verlof. Het is een vorm van heel bewust ouderschap."

Wie doet wat?

En wie dan alles thuis gaat regelen en alles draaiende houdt is daar ook onderdeel van. "Wie zorgt meer, wie werkt meer of minder uren en wie haalt het kind op als het ziek is?" Sylvia: "We hebben dat echt bewust gewogen, goed gekeken naar elkaars wensen voor de langere termijn."

Homostellen hebben daarin ook meer vrijheid om keuzes te maken, aldus Bos. Bij heterostellen gaat iedereen er toch vanuit dat vrouwen meer zorgen, en 'niemand die hier bij homostellen vanuit gaat'.