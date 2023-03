Oplichters gebruiken nepprofiel Commandant Landstrijdkrachten

De accounts doen zich zowel op Instagram als op Facebook voor als Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen. Via de nepprofielen vragen de oplichters om geld te geven voor een bepaald doel.

Dweilen met de kraan open

"Deze profielen zijn gelukkig door Facebook verwijderd, maar het lijkt wel dweilen met de kraan open", zegt Wijnen.

"Ik vind het vreselijk dat op deze manier nietsvermoedende mensen worden voorgelogen en dat hen geld afhandig wordt gemaakt. Het misbruik via mijn identiteit doet ook afbreuk aan mijn positie als commandant van de landmacht. We doen er alles aan om dit te stoppen en de nepprofielen te laten verwijderen, maar dat is niet altijd even gemakkelijk met deze techreuzen."