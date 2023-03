Gratis schoolontbijt werkt: minder gapen en betere concentratie

En wat blijkt: twee derde van de respondenten zegt dat de kinderen energieker zijn en zich beter kunnen concentreren sinds ze op school een maaltijd aangeboden krijgen. Eén van de deelnemende scholen geeft aan dat leerlingen tegenwoordig minder gapen en alerter zijn tijdens de les. Ook lijken de kinderen minder gestrest en is de sfeer in de klas verbeterd.

Sinds november vorig jaar ontvangen meer dan vijfhonderd basisscholen met kwetsbare leerlingen subsidie om hun leerlingen ontbijt, lunch of tussendoortje aan te bieden. De scholen werden geselecteerd op basis van het percentage leerlingen dat in relatieve armoede opgroeit.

Maar er zijn ook nadelen: 57 procent van de scholen geeft aan dat het regelen van de maaltijden en tussendoortjes niet altijd makkelijk is. Soms is er te weinig ruimte op school om samen te eten met een grote groep leerlingen. Ook zijn er niet altijd voldoende kasten of koelingen om het eten in te bewaren.

Bekijk ook: Geen mobieltjes op deze school 01:44 ✕

Op het MY college in Spijkenisse zijn telefoons al zes jaar lang verboden. Niet alleen in de klas, ook tijdens de pauze. Voor de leerlingen was het in het begin even wennen, maar inmiddels weten ze niet beter.