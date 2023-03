HelloFresh stopt verkoop Thaise kokosmelk vanwege apenarbeid

HelloFresh heeft nu 'uit voorzorg' besloten om te stoppen met het inkopen van kokosmelk uit Thailand en zegt vanaf deze zomer op zoek te gaan naar nieuwe leveranciers. "We tolereren geen enkelere vorm van dierenmishandeling in onze toeleveringsketen", zegt het bedrijf in een reactie aan de Amerikaanse nieuwssite Axios. PETA is daar blij mee. "HelloFresh helpt PETA de Thaise kokosnootindustrie en de overheid weg te duwen van het gebruik en misbruik van apen", zegt de vice-president Jason Baker in een reactie in The Guardian.

Uit Sri Lanka

In de Nederlandse maaltijdboxen van HelloFresh zat ook voor de PETA-campagne al geen kokosmelk uit Thailand, meldt HLN. Volgens HelloFresh Benelux komt de kokosmelk die ze in Nederland verkopen uit Sri Lanka. PETA zegt dat er in dit land geen apen gebruikt worden voor de kokosmelkproductie.