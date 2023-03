Meeste nieuwe corona-opnames in bijna een jaar tijd

In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 916 mensen die positief zijn getest op het virus. Dat zijn er negen meer dan gisteren werd gemeld. "De besmettingen zien we al een tijd stijgen. Dat vertaalt zich nu in hogere cijfers in het ziekenhuis", vertelt epidemioloog Alma Tostmann van het Radboudumc in Nijmegen aan RTL Nieuws.

Druk op verpleegafdelingen

Het is vooral druk op de verpleegafdelingen. In ongeveer een maand tijd is het aantal coronapatiënten daar gestegen van zo'n 300 naar 864. Dit zou in de komende weken kunnen stijgen tot ruim boven de duizend, heeft het LCPS uitgerekend. Op de intensive cares is het aantal patiënten met covid in twee weken tijd gestegen van ongeveer twintig naar ruim vijftig.