Betere nachtrust mét mobiele telefoon in bed: 'Het werkt tegen piekeren'

Het zijn vooral actieve apps die je moet vermijden, zegt Molenaar. Dat zijn bijvoorbeeld socialmedia-apps waarin je constant alert blijft door allerlei meldingen, zoals bijvoorbeeld likes en reacties op Instagram. Die meldingen zorgen ervoor dat je niet tot rust komt en dus wakker blijft. "Als activiteit kan je beter voor iets saais gaan. Lezen, een luchtige YouTubevideo of een podcast zijn dan betere alternatieven."

Waar je ook vaak hoort dat blauw licht van bijvoorbeeld je televisie of telefoon slecht is voor je slaap, klopt dat volgens Molenaar niet helemaal. "Sommige mensen zijn wat gevoeliger voor blauw licht. Maar onderzoeken hebben ook aangetoond dat het effect van televisielicht minimaal is."