SCP: ongelijkheid in samenleving is structureel en hardnekkig

Het verschil tussen de sociale klassen: de hoogste, de 'werkende bovenlaag', scoort goed op alle aspecten. De daarop volgende ‘jongere kansrijken’ niet: zij zitten economisch in de middenmoot, maar compenseren dat door hun goede score op gezondheid, netwerk en digitale vaardigheden.

De positie van de onderste sociale klasse, het 'precariaat', ziet het SCP als zorgwekkend. Deze groep heeft het financieel het slechtst, is het ongezondst en heeft de meeste mentale problemen. De groep heeft het minste vertrouwen in de medemens en in de politiek. Een op de zes Nederlanders behoort tot een van deze groepen.

Economische maatregelen onvoldoende

De verschillen tussen de groepen zijn 'groot en hardnekkig' en hier moet volgens het planbureau nodig wat aan veranderen. De belangrijkste boodschap: erken dat ongelijkheid een complex probleem is, dat niet alleen te bestrijden is met economische maatregelen.

Deze zijn namelijk vaak niet efficiënt genoeg en gaan voorbij aan de noodzaak van het hebben van een sociaal netwerk, digitale vaardigheden en gezondheid, waarschuwt het bureau.

Doelgroepenbeleid achterhaald

Daarnaast waarschuwt het planbureau voor het klassieke doelgroepenbeleid, wat volgens het SCP achterhaald is. "Die doelgroepen komen namelijk in meerdere sociale klassen voor en kunnen niet over één kam worden geschoren."

De verantwoordelijkheid voor het verbeteren van de eigen positie bij de individuele burger leggen is ook al niet ideaal, want de lager ingedeelde klassen lukt dat minder.