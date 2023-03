Griekse stationschef treinramp blijft in de gevangenis tot rechterlijk proces

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis vroeg gisteren via sociale media de slachtoffers van de treinramp en hun nabestaanden om vergeving. Hij schreef: "Tegen iedereen, vooral de nabestaanden van de slachtoffers, zeg ik sorry, in naam van alle mensen die het land al jaren regeren."

Rellen in Athene

Sinds het ongeluk is het onrustig in Griekenland. In Athene braken gisteren rellen uit bij een demonstratie. Volgens vakbonden was het ongeluk onvermijdelijk vanwege een jarenlang gebrek aan onderhoud. De staat en het vervoersbedrijf worden door veel Grieken verantwoordelijk gehouden voor het drama.