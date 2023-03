Steeds meer elektriciteit afkomstig uit opgewekte wind- en zonne-energie

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het statistiekbureau kwam 40 procent van de totale elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen, terwijl dit een jaar eerder nog 33 procent was.

Gunstige weersomstandigheden

Hiervan nam de productie vanuit de zon met 54 procent toe en de productie vanuit de wind steeg met 17 procent.

Volgens het CBS heeft dit grotendeels te maken met de gestegen capaciteit van elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen en heeft het ook te maken met meer gunstige windomstandigheden die voor de opbrengst zorgen.

Productie uit biomassa nam af

Hoewel steeds meer elektriciteit opgewekt wordt uit opgewekte zonne- en windenergie, is de stroomproductie uit aardgas, kolen en olie nog wel altijd het grootst.

De productie van elektriciteit uit biomassa en waterkracht daalde het afgelopen jaar. In 2021 produceerden biomassa en waterkracht samen nog 9,89 miljard kilowattuur en in 2022 is dit verlaagd naar 8,61 miljard kilowattuur.